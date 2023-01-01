Шесть вузов Прикамья вошли в число лучших по успешности специалистов на рынке труда Наиболее высокую позицию занимает Пермский политех Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Служба исследований hh.ru составила рейтинг лучших российских вузов, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда в 2023 году. В него вошли шесть вузов Пермского края.

Наиболее высокую позицию — 51 место — занял Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). Пермская государственная фармацевтическая академия заняла 112 место, Пермский государственный аграрно-технологический университет — 169, ПГНИУ — 186, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет — 246, Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера — 403.

Формула расчёта рейтинга включает популярность вуза в своём регионе (доля числа выпускников вуза от общего числа выпускников вузов одного региона), востребованность выпускников вуза у работодателей (среднее число приглашений на собеседования, от работодателей на hh.ru в 2021 и 2022 годах), относительный уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза, величина опыта работы выпускников, текущая трудоустроенность выпускников и пр.

«Рейтинг вузов 2023 года отражает серьёзные структурные изменения, происходящие в экономике в целом, в сфере образования и на рынке труда в течение последнего года. Динамика позиций ряда вузов в текущем году также говорит о том, насколько сильно, особенно в регионах, меняются потребности работодателей к качеству образования выпускников», — комментирует Ирина Святицкая, руководитель молодёжного направления hh.ru.

В число лучших вузов страны, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда, вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Казанский (Приволжский) федеральный университет.

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