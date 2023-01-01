Пермяки по-прежнему считают английский язык самым полезным для карьеры На втором месте — китайский Поделиться Твитнуть

Самым полезным для карьеры языком сегодня и в будущем жители Пермского края считают английский. Такого мнения придерживается более половины опрошенных (51%). По мнению каждого одиннадцатого (9%), в его профессиональном росте значимую роль мог бы сыграть китайский язык. Данные приводит сервис SuperJob.

Сообщается, что в важности владения немецким убеждены 4%, итальянским, японским и арабским — по 2%. 12% констатируют, что в его работе ни нужен никакой иностранный язык.

О значимости для карьеры английского языка чаще всего говорят опрошенные моложе 34 лет (63%), китайский чаще предпочитали респонденты 35-44 лет (15%).

Две три опрошенных родителей считают, что для будущего их ребёнка было бы наиболее полезно знать английский, четверть мам и пап убеждена в пользе изучения китайского.

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