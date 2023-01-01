В ночь на 24 апреля жители Прикамья могли наблюдать северное сияние Разноцветные всполохи видели в Перми, Добрянке и Чердыни Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте / Александр Светлаков

В ночь на 24 апреля жители Пермского края увидели необычное для наших широт природное явление — цветное северное сияние. Его удалось запечатлеть на фото пользователям соцсетей из Перми, Добрянского округа, Усть-Кишерти, Орды и Чердыни.

Как сообщили в Институте солнечно-земной физики РАН, красочное зрелище пермякам подарила геомагнитная буря уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо.

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо северных сияний, стоит ждать серьёзных помех в связи, многочасовых нарушений спутниковой и радиочастотной навигации, уточняет ТАСС.

Добавим, что минувшей ночью северное сияние видели также жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Костромы, Твери, Нижнего Новгорода, Уфы, Екатеринбурга и других городов. Отмечается, что при магнитной буре уровня G4 полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

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