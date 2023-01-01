Максим Артамонов В Пермском крае состоялись выборы в Добрянке, Осе и Чусовом Явка составила 15,3% Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

В Добрянском, Осинском и Чусовском городских округах 23 апреля прошли дополнительные выборы депутатов местных дум. В Осе распределялись два мандата в округах 9 и 10, в Добрянке в округе №19 (Полазна) и Чусовом в округе № 15. Об этом сообщили в пресс-службе краевого избиркома.

В результате голосования средняя явка избирателей составила 15,3%. По данным крайизбиркома, такой результат «является обычным на дополнительных муниципальных выборах в Пермском крае».

После подсчёта голосов в думу Добрянки по округу №19 избран Антон Вдовин (партия ЛДПР). В думу Осинского городского округа по округу № 9 избран Олег Бочкарев, а по округу № 10 Марина Сухоплюева. Оба — единороссы. В думу Чусовского городского округа по округу №15 избран Денис Рукавишников, он также представляет интересы «Единой России».

Всего в бюллетени для голосования было внесено 15 кандидатов.

Как уточняет telegram-канал «На местах», Денис Рукавишников является директором МАУ «Парк культуры и отдыха «Ермак», Олег Бочкарёв — заместитель начальника отдела ООО «Буровая компания «Евразия», а Марина Сухоплюева — индивидуальный предприниматель.

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