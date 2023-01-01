Максим Артамонов
В Березниках произошёл пожар в торговом центре
Погибших и пострадавших нет
По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, днём 23 апреля возник пожар в торговом центре «Радуга» на улице Юбилейная в Березниках.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 12:42. На место выехали 34 спасателя и восемь спецмашин. Приехав на место, они установили, что горят холодильные установки на первом этаже.
Горение было ликвидировано в 13:41.
Предварительная площадь пожара составила 50 кв м. Погибших и пострадавших на пожаре нет.
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