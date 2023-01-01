Максим Артамонов В Березниках произошёл пожар в торговом центре Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, днём 23 апреля возник пожар в торговом центре «Радуга» на улице Юбилейная в Березниках.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 12:42. На место выехали 34 спасателя и восемь спецмашин. Приехав на место, они установили, что горят холодильные установки на первом этаже.

Горение было ликвидировано в 13:41.

Предварительная площадь пожара составила 50 кв м. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.