Максим Артамонов
В Перми осудили следователя за взятку в 1 миллион рублей
Он получил три года условно
Дзержинский районный суд Перми вынес приговор в отношении следователя, который получил взятку от фигуранта уголовного дела, чтобы прекратить уголовное преследование. Об этом сообщается на сайте суда.
Как установил суд, в июне 2021 года фигурант уголовного дела, находясь в автомобиле, передал следователю 1 млн руб. за то, чтобы тот закончил предварительное следствие по уголовному делу в короткие сроки в интересах подсудимого, а также добился положительного исхода уголовного дела в суде.
Чтобы создать видимость, с июня 2021 по март 2022 года сотрудник правоохранительных органов регулярно «отчитывался» о проделанной работе, однако впоследствии исчез с деньгами.
На суде он полностью признал свою вину.
В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком в три года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.