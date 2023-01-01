Максим Артамонов В Перми осудили следователя за взятку в 1 миллион рублей Он получил три года условно Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор в отношении следователя, который получил взятку от фигуранта уголовного дела, чтобы прекратить уголовное преследование. Об этом сообщается на сайте суда.



Как установил суд, в июне 2021 года фигурант уголовного дела, находясь в автомобиле, передал следователю 1 млн руб. за то, чтобы тот закончил предварительное следствие по уголовному делу в короткие сроки в интересах подсудимого, а также добился положительного исхода уголовного дела в суде.

Чтобы создать видимость, с июня 2021 по март 2022 года сотрудник правоохранительных органов регулярно «отчитывался» о проделанной работе, однако впоследствии исчез с деньгами.



На суде он полностью признал свою вину.



В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком в три года.



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