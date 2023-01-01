Максим Артамонов

С 1 по 10 мая в Перми будет ограничено движение транспорта по улице Саранской

На территории рядом со сквером Авиаторов начнётся строительство объекта инженерной инфраструктуры

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Движение закрыто кирпич

  yandex.ru

С 1 по 10 мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Саранской в районе дома № 5Б в Свердловском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском департаменте дорог и благоустройства пояснили, что ограничение движения связано со строительством объекта инженерной инфраструктуры.

Работы будут выполняться по заказу ООО «Специализированный застройщик Яблочкова, 3». В месте проведения работ установят соответствующие знаки.

Автомобилистам советуют планировать пути объезда и заранее выбирать свой маршрут.

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