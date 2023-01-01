Андрей Стрельцов «Звезда-2005» одержала победу в гостях С минимальным счётом был обыгран ЖФК «Рязань-ВДВ» Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

В рамках 6-го тура Суперлиги женская футбольная команда края в Орехово-Зуево встретилась с «Рязанью-ВДВ».



Поединок получился очень упорным. Всё решилось в самом конце поединка, когда Кристина Тиховодова забила гол в ворота хозяек поля. В итоге — победа ЖФК «Звезда-2005» со счётом 1:0.

Сейчас подопечные Елены Сусловой занимают четвёртое место в турнирной таблице. Следующую игру «Звзеда-2005» проведёт 6 мая на своём поле с клубом «Ростов».



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