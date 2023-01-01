Максим Артамонов В Перми начал работать новый дилер Geely Салон открылся на шоссе Космонавтов, 306 Поделиться Твитнуть

Компания VERRA начала продажи автомобилей Geely в Перми — автоцентр открылся на шоссе Космонавтов, 306. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте».

К заказу и тест-драйву доступен весь модельный ряд бренда Geely: Monjero, Atlas Pro, Tugella и Coolray.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», собственники салона «Обухов-Урал» на шоссе Космонавтов, 332а, (бывший дилер марки Geely) начали демонтировать вывески и рекламные баннеры с автомобилями бренда. Все работы планируется завершить до 1 июня.

На сегодняшний день дилерство Geely есть ещё у двух пермских автохолдингов — «Автопрестиж» и «Дав-Авто».

Напомним, по данным на март 2023 года, в Пермском крае практически остановилось падение продаж легковых автомобилей. К этому времени в регионе было зарегистрировано 1277 новых легковых автомобилей. Это на семь штук меньше, чем годом ранее. За этот период подросли продажи таких машин, как Lada (623 автомобилей), Chery (136), Haval (103), Geely (40), Exeed (36, Changan (13), Subaru (3). Также было продано 55 автомобилей новой китайской марки Omoda.

Напротив, снижение продаж фиксируется у таких брендов, как Toyota (29), Renault (10), Kia (37) и Hyundai (45).

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