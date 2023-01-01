Максим Артамонов Бывший вице-мэр Перми покинул пост в «Ростехе» Он возглавлял представительство госкорпорации в регионе с 2009 года Поделиться Твитнуть

Бывший первый вице-мэр Перми Василий Цыганков покинул занимаемую должность в «Ростехе» в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на самого Цыганкова.

С 2009 года Василий Цыганков возглавлял представительство ГК «Ростех» в Пермском крае. Сейчас он продолжает работать гендиректором регионального объединения «Сотрудничество».

После ухода Цыганкова новым руководителем представительства госкорпорации стал Александр Лаврин. В 2009 году он закончил гуманитарный факультет ПНИПУ, а в 2016 — экономический факультет ПГНИУ.

Александр Лаврин состоял в пятом составе молодёжного парламента Заксобрания Пермского края и представлял там интересы «Единой России».

Кроме того, Лаврин работал на муниципальной службе в должности руководителя отдела по работе с общественностью администрации Свердловского района, был исполнительным директором Пермской гильдии добросовестных предприятий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.