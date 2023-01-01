Максим Артамонов В Перми скончалась врач-неонатолог Марина Бронникова Ей было 55 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

После продолжительной болезни в возрасте 55 лет в Перми скончалась детский врач-неонатолог Марина Эрвиновна Бронникова. На протяжении почти десяти лет она возглавляла краевое сообщество неонатологов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края.

Трудовой путь Марины Бронниковой начался с 1990 года, когда она стала работать врачом в Березниках. Затем медик перешла в Детскую клиническую больницу № 13 в Перми. С 2008 по 2018 год руководила отделением патологии новорождённых. В 2009 году стала победителем городского конкурса «Лучший врач года» в номинации «Лучший врач-неонатолог», а в 2013-м возглавила краевое сообщество неонатологов.

Как пояснили в ведомстве, она работала до последних дней жизни.

Похороны пройдут 24 апреля.

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