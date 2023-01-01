Максим Артамонов Пермский пороховой завод выплатит более 4 млн рублей дочери погибшей сотрудницы Работница предприятия погибла в мае прошлого года во время ЧП на предприятии Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

Дочь погибшей сотрудницы Пермского порохового завода через суд взыскала с предприятия более 4,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда, где рассматривалось это дело.

Происшествие на предприятии случилось вечером 1 мая 2022 года. На участке № 12 производства «Пластмассы» загорелась продукция на площади более 500 кв. м. В результате пострадали три работницы (1963, 1977 и 1986 г.р.), одна из них погибла на месте, остальные скончались в больнице.

В числе пострадавших оказалась и мать истицы. По её мнению, предприятие грубо нарушило требования безопасности. Она просит взыскать с завода сумму недополученного её погибшей матерью заработка, компенсацию морального вреда в размере 7 млн руб. и иные выплаты. Общая сумма, согласно исковому заявлению, была заявлена более 10 млн руб.

На суде представитель порохового завода не признал заявленные требования. Он сослался на то, что дочери погибшей уже были выплачены все причитающиеся суммы, в том числе материальная помощь в размере более 4 млн руб. и расходы на погребение погибшей.

В итоге суд частично удовлетворил заявленные требования, взыскав с порохового завода в пользу дочери погибшей сотрудницы компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб. а также единовременное пособие в размере 2 млн 426 тыс. 651 руб. согласно условиям коллективного договора предприятия. Это пособие выплачивается семье погибшего на производстве в размере не менее пятикратного заработка пострадавшего за последние 12 месяцев.

Таким образом, общая сумма, которую остудила у завода дочь погибшей сотрудницы, составила более 4,4 млн руб.

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