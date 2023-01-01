Максим Артамонов В зоне СВО погиб ветеран боевых действий из Пермского края Руслана Пухарева похоронят 22 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Частинского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец с. Частые, ветеран боевых действий Руслан Пухарев. Об этом сообщает администрация Частинского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Когда и при каких обстоятельствах он погиб, чиновники не уточнили.

Руслан Пухарев получил несколько госнаград: медаль «За боевое содружество», медали «За отличие в службе» II и III степени. Также был награждён нагрудными знаками «За службу на Кавказе», «Ветеран боевых действий на северном Кавказе», «За отличную службу в МВД», «Участник боевых действий», «За службу России», «За верность долгу».

В июле 2022 года он уехал на спецоперацию добровольцем. В зоне проведения спецоперации также получил несколько наград.

Похороны Руслана Пухарева пройдут 22 апреля в с. Частые. Там же состоится траурный митинг.

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