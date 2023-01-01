Максим Артамонов В мэрии Перми рассказали, как хоронят погибших участников спецоперации Число погибших в зоне боевых действий СВО пермяков неизвестно Поделиться Твитнуть

Администрация Суксунского городского округа

Чиновники администрации Перми сообщили о процедуре похорон военнослужащих, погибших во время российской спецоперации на Украине. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Пермь Первая». В мэрии пояснили, что оно связано с распространением в сети информации, что «в Перми хоронят участников СВО без почестей». В администрации это опровергают.

В пресс-службе администрации утверждают, что «в Перми выстроена чёткая система проведения церемоний похорон погибших в ходе проведения СВО», и «каждый случай комплексно отрабатывается сразу несколькими подразделениями администрации». Все такие захоронения проходят в новом воинском квартале на кладбище в Заозерье и почётном квартале на Северном кладбище, также применяется вариант подзахоронений к могилам родственников.

«Администрация оказывает помощь в поиске места захоронения, выделяет автотранспорт для родственников, осуществляет психологическое сопровождение семей, предоставляет социальные выплаты. На каждых похоронах присутствует представитель администрации города и района. В прощальной церемонии задействован почётный караул, военный оркестр, используются государственные флаги», — рассказали в пресс-службе.

После похорон семьям погибших помогают в решении бытовых и иных вопросов, говорят в мэрии. Работает единый Центр поддержки участников СВО и их семей, по телефону 217-33-70 оказывается адресная помощь. На сегодняшний день поступило уже больше 200 обращений, а из городского бюджета семьям погибших выделяются дополнительные 200 тыс. руб., утверждают чиновники.

Отметим, что официальную информацию о погибших участниках СВО из Пермского края публикуют только власти территорий, в Перми же такая практика не используется.

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