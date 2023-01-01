Максим Артамонов В Перми местный житель выстрелил в собаковода и сбежал Мужчине не понравилось, что хозяин собаки не убрал за своим питомцем Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Днём 21 апреля в центре Перми на улице Успенского мужчина два раза выстрелил в своего соседа, который гулял со собакой. Напавшего разозлило то, что собаковод не сразу убрал за питомцем. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

Как уточняет издание, мужчина вышел погулять с собакой и вскоре услышал ругательства. Житель соседнего дома по ул. Успенского кричал на него с балкона и обвинял в том, что тот не убирает за своим псом.

Хозяин объяснил, что забыл пакеты дома, но вернется и всё уберёт.

«Разъяренный сосед выбежал из подъезда с газовым пистолетом. От первой пули удалось увернуться, вторая прилетела в цель. Пострадавший не потерял глаз, лечится дома», — пишет Ural Mash.

После происшествия нападавший сбежал.

В пресс-службе Управления МВД по Перми сообщили, что по факту инцидента в отделе полиции № 7 зарегистрирован материал проверки. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность стрелявшего мужчины.

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