Елена Синица В Перми на Парковом автобус насмерть сбил 84-летнюю пенсионерку Устанавливаются все обстоятельства произошедшего Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 21 апреля, в 07:35 на улице Желябова в сторону проспекта Парковый автобус наехал на 84-летнюю пенсионерку. По имеющейся информации, женщина переходила дорогу в неустановленном для этого месте. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.





Позднее в машине скорой помощи по пути в медучреждение женщина скончалась.





По факту ДТП сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.









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