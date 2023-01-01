Максим Артамонов В спецоперации на Украине погибли двое военнослужащих из Карагая Они погибли под Артёмовском Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе проведения специальной военной операции России погибли двое военнослужащих из Карагайского округа — Иван Новиков и Иван Климов. Об этом местные чиновники сообщили на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» муниципалитета.

Как уточнили в администрации, Ивану Новикову было 50 лет, а Ивану Климову — 33 года. Они получили смертельные ранения в боях под Артёмовском (Бахмутом). Когда именно они погибли и при каких обстоятельствах, в администрации не уточнили.

Похороны обоих военнослужащих запланированы на 22 апреля. Прощание пройдёт у Дома культуры в селе Карагай.

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