Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 21 по 28 апреля Поделиться Твитнуть

Пермяков вновь ждёт очень насыщенная культурная неделя: открываются новые выставки, завершает работу в новом формате «Арт-Пермь», состоятся многочисленные концерты, пройдут «Большие гастроли», на один день откроется очередной блошиный рынок, и все желающие напишут «Пермский диктант». В «Хохловке» понаблюдают за птицами, а в музее PERMM научат детей интерпретировать современное искусство. В Перми пройдёт концерт Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева.

Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского, Органный зал, 26 апреля в 19:00

Пермяков вновь ждёт очень насыщенная культурная неделя: открываются новые выставки, завершает работу в новом формате «Арт-Пермь», состоятся многочисленные концерты, пройдут «Большие гастроли», на один день откроется очередной блошиный рынок, и все желающие напишут «Пермский диктант». В «Хохловке» понаблюдают за птицами, а в музее PERMM научат детей интерпретировать современное искусство. В Перми пройдёт концерт Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева.

В рамках празднования 300-летия Перми Пермская краевая филармония примет XXII Московский Пасхальный фестиваль (6+). На сцене Пермского театра оперы и балета состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением народного артиста России, маэстро Валерия Гергиева. Прямую трансляцию концерта можно будет увидеть в Органном зале.

Культурно-выставочный центр «Пермь Экспо», до 23 апреля

В Перми проходит выставка изобразительного искусства «Арт-Пермь» в новом формате и с новым названием: «Понаехали! Арт-Пермь. XXV» (0+). Гостей ждут индивидуальные экспозиции и коллективные стенды художников из 33 городов России и четырёх стран. Проект «Детский мир» покажет, как молодые художники Перми видят детство в условиях неопределённого «сегодня» и тревожного «завтра». Пермский музей кукол покажет оригинальную коллекцию, посвящённую персонажам исторической драмы «Сердце Пармы». Зрители увидят работы уже знакомых и полюбившихся участников: Дмитрия Кустановича и Петра Фролова из Санкт-Петербурга, Анастасии Поповой и Алексея Залазаева из Перми, Станислава Гирко из Краснокамска и многих других художников. Коллективный стенд «Зал ожидания» представит пермское отделение Союза художников России.

Пермский академический Театр-Театр, 23 и 24 апреля

На сцене Театра-Театра пройдут гастроли Чувашского государственного театра оперы и балета. 23 апреля в 12:00 и 24 апреля в 14:00 зрители увидят балет на музыку Родиона Щедрина «Конёк-горбунок» (0+), 23 апреля в 19:00 — балет «Ромео и Джульетта» (12+). 24 апреля в 19:00 пройдёт вечер одноактных балетов «Симфонические танцы» и «Барокко» (12+).

Пермский академический Театр-Театр, 26 апреля в 19:00, 27 апреля в 13:00 и 19:00

В рамках проекта «Большие гастроли» в Перми выступят артисты Красноярского театра юного зрителя со спектаклем Романа Феодори по книгам сказочной саги Клайва Льюиса «Хроники Нарнии. Племянник чародея» (12+). Зрителям предстоит разобраться, Нарния — это действительно сказочная страна с говорящими животными и удивительными созданиями или фантазии подростка, которому трудно принять то, что происходит в действительности?

Пермская художественная галерея, с 28 апреля

Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские» (6+), рассказывающую о знаменитой династии купцов и её вкладе в развитие экономики не только Прикамья, но и всей страны, благотворительной деятельности, а также о ценной художественной коллекции Каменских, которая в настоящее время рассеяна по разным музейным и частным собраниям. Будет показано порядка 30 экспонатов из коллекции: иконы, живопись, декоративно-прикладное искусство. Центральным экспонатом станет иконостас работы Николая Рериха, который пермяки в полном составе увидят впервые. Иконостас был спроектирован Рерихом в 1907 году для Казанской церкви — усыпальницы семьи Каменских в Успенском женском монастыре в Перми. В 1920-е годы он был изъят из церкви, долгое время хранился в запасниках галереи, а несколько лет назад был отреставрирован в Санкт-Петербурге.

Дом Мешкова, 28 апреля в 19:00

В Доме Мешкова пройдёт концерт «Музыка для князя Эстерхази» (6+). Прозвучат произведения композиторов XVIII века Андреаса Лидла, Франца Хаммера и Йозефа Гайдна. Композиторы служили в придворном оркестре венгерского князя Николая I, принца Эстерхази. Исполнители — музыканты Пермского театра оперы и балета Евгений Синицын (виола да гамба), Дилявер Менаметов (виолон) и Светлана Батурина (альт).

Центр городской культуры, 22 апреля с 13:00

Пермяков ждут на очередном блошином рынке Центра городской культуры «Пермь Винтаж» (0+), на этот раз посвящённом винилу. В этот день пройдут презентация проекта «Perm Sound», показ документального фильма «Переверни пластинку», интерактивный мастер-класс по созданию музыкального трека, лекции от пермских диджеев и многое другое.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 24 апреля в 18:30

«Горьковка» приглашает на концерт с комментариями к 150-летию Сергея Рахманинова (16+). Прозвучит Соната для виолончели и фортепиано соль минор, опус 19 в четырёх частях, написанная Рахманиновым в 1901 году. Она занимает одно из важнейших мест в отечественном виолончельном репертуаре. Исполнение будет сопровождаться комментариями артистов. Исполнители: Марк Булойчик (виолончель) и Николай Егошин (фортепиано).

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 22 апреля в 12:00 и 14:00

В «Хохловке» состоится первая в этом году орнитологическая экскурсия (0+). Гости музея смогут увидеть птиц, прилетающих из тёплых краев: зеленушек, коноплянок, зарянок, а также научатся различать птиц, обитающих на территории музея. Кроме птиц, прилетающих в Пермский край, в «Хохловке» можно увидеть и тех, кто всегда «обитает» в музее: деревянных «куриц» на крышах — детали кровли, а также расписных птиц в доме Феоктисты Филипповны Васильевой.

Музей современного искусства PERMM, 23 апреля в 12:00 и 14:00

В музее PERMM стартовала новая программа для детей «Барельеф» (0+, от 3 лет) по выставке советского и российского скульптора и художника Андрея Красулина «Андрей Красулин. Начала» (6+). В рамках мастерских участники познакомятся с основными понятиями абстрактного искусства: образ, символ, форма, объём, материал, а также техниками, которые использовал художник при создании работ. Ребята в игровой форме познакомятся с работами Андрея Красулина и научатся их интерпретировать. Каждое занятие адаптировано под две возрастные группы — для детей 3-6 лет и 7-12 лет. Программу ведёт гид музея PERMM, сертифицированный арт-педагог Татьяна Менжега.

Частная филармония «Триумф», 23 апреля с 17:00

Необычный концерт «Лети!» (12+) — синтез музыки и стрит-арта. Художница Pika Lime и пианист, артист Мариинского театра Алексей Швыдкин превратят огромный чёрный холст в шедевр. Медиахудожник в режиме реального времени с помощью современных технологий видеографики спроецирует фантазии на фортепианную музыку. Пианист исполнит произведения Бетховена, Шопена, Скрябина и Чайковского. В зале будет представлена аудиореактивная проекция, реагирующая на клавиши рояля, где громкость звука влияет на реакцию цвета и движения изображения. В программе также хореографическая постановка, интерактивная выставка-аукцион «Цветные сны» и мастер-классы для детей и взрослых.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 25 апреля в 19:00

В «Губернии» пройдёт премьера спектакля Пермского молодёжного театра по повести Владимира Железникова «Чучело» (12+) о девочке Лене Бессольцевой, которая сталкивается в школе с буллингом.

25 апреля пройдёт акция «Пермский диктант» (12+), приуроченная к 300-летию Перми. Участников ждёт тест по важнейшим событиям из истории города и личностям, реалиям из сферы культуры и повседневной жизни горожан. Принять участие могут все желающие, будут организованы общественные площадки и онлайн-тестирование, которое пройдёт 26 и 27 апреля. Подробности в группе «ВКонтакте».

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