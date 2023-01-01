Максим Артамонов В Перми с конца апреля до 10 мая будет ограничено движение по шоссе Космонавтов Это связано со строительством автодороги на улице Крисанова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вводятся временные ограничения движения транспорта на участке шоссе Космонавтов — будет закрыт правоповоротный съезд с шоссе на ул. Мильчакова. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми, это связано с началом строительства новой автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе до ул. Пушкина.

Ограничения вводятся с 22:00 28 апреля до 6:00 2 мая, а также с 22:00 5 мая до 6:00 10 мая. Всех водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут. Объезд закрытого участка возможен с разворотом через площадь Центрального рынка.

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