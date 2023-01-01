Максим Артамонов Синоптики пообещали дождливые, но тёплые выходные в Пермском крае Температурный фон прогнозируется выше климатической нормы Поделиться Твитнуть

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В ближайшие дни в Прикамье придёт дождливая, но тёплая погода. Небольшие дожди начнутся уже сегодня. Об этом сообщили в Пермском гидрометцентре.

Днём 21 апреля прогнозируется небольшой дождь в центральных и южных районах Пермского края. Осадки выпадут и в Перми. В середине дня ожидается повышение температуры до +11…+16 градусов, в Перми — до +15.

В ночь на субботу и днём 22 апреля местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне -2…+3 градуса, а днём — до +9…+14 градусов.

В воскресенье, 23 апреля, установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Исключением станет лишь юго-восток региона — там пройдёт небольшой дождь. По прогнозам синоптиков, температурный фон будет выше климатической нормы.

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