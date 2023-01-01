Максим Артамонов В Перми налоговая инспекция через суд обязала стоматклинику сменить название В ведомстве посчитали наименование «Рона» противоречащим общественным интересам Поделиться Твитнуть

Пермская стоматологическая клиника «Рона» изменила своё название по итогам судебного процесса, инициированного налоговой инспекцией. Теперь лечебное заведение называется «Ро-На».

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на одну из собственниц клиники, Татьяну Назарову, в ноябре прошлого года ИФНС №17 подала иск в Арбитражный суд Пермского края к трём зарегистрированным в Перми ООО «РОНА». Одна компания управляет стоматологической клиникой, вторая занимается продажей стройматериалов, третья — торгует лекарствами.

В налоговой настаивали, что в названии этих фирм есть производное от «Русской освободительной народной армии» генерала Власова. В годы Великой Отечественной войны он был на стороне нацистской Германии и воевал против СССР.

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требование налоговой к двум владелицам ООО «Рона», управляющим одноимённой стоматологической клиникой. Собственницам лечебного учреждения, врачам-стоматологам Татьяне Назаровой и Наталье Романовой предписано изменить фирменное наименование на иное. Новое название не должно включать в себя обозначение, противоречащее общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

На заседании суда собственницы объяснили, что при организации клиники учредители не вкладывали в наименование «РОНА» антигуманный смысл — фирменное наименование было создано как производное от первых букв фамилий — РОманова и НАзарова.

Согласно судебному решению, стоматклиника и компания по продаже стройматериалов должны в течение трёх месяцев сменить название. Первая компания уже сделала это — теперь она называется «Ро-На», а производство по третьему иску прекращено, потому что ответчик добровольно переименовал свою компанию в «РОННА».

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