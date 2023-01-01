Максим Артамонов Пермские думцы не рассчитывают вернуть в бюджет 10 млн рублей за благоустройство школы «Мастерград» Эти деньги четыре года взыскиваются со строительно-монтажного треста № 14 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми депутаты из комитета по бюджету и налогам рассмотрели проект внесения изменений в решение Пермской городской думы от 20 декабря 2016 года, которое касается бюджета на 2017-2019 годы. Речь идёт о 10 млн 320 тыс. руб., которые были выделены из городской казны на благоустройство территории школы «Мастерград» в Дзержинском районе Перми. Мэрия пытается вернуть эти деньги, поскольку несколько лет назад подрядная организация, ПАО «Строительно-монтажный трест № 14», была признана банкротом.

Как рассказала представитель департамента образования Перми Ольга Ершова, проектом решения предлагается продлить срок исполнения рекомендаций до 1 сентября 2023 года.

«Продление сроков связано с взысканием средств с ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Пермского края от 19 января 2021 года трест № 14 признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. При этом определением Арбитражного суда Пермского края от января 2023 года срок конкурсного производства продлён на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего и вопроса о продлении срока полномочий конкурсного управляющего назначено на 10 июля 2023 года».

Сама процедура возврата средств будет осуществляться в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)». Определением Арбитражного суда Пермского края от 29 марта 2021 года исковые требования администрации Перми удовлетворены и включены в четвёртую очередь требований кредиторов.

В ходе обсуждения у члена комитета по бюджету и налогам Даниила Морозова возник вопрос. Он поинтересовался, есть ли шансы вернуть эти деньги.

«На сегодняшний день у нас есть понимание о конкурсной массе треста № 14, об объёме требований кредиторов. Мы в четвёртой очереди. Есть ли у администрации чёткое понимание: мы эти 10 млн вернём в бюджет? У нас этот вопрос четыре года висит формально, пока конкурсное производство идёт», — заявил депутат.

Председатель комитета Наталья Мельник пояснила, что, вероятно, этот вопрос [о возврате 10 млн руб.] впоследствии будет снят с рассмотрения, «потому что четвёртая очередь».

«Вряд ли мы взыщем эти 10 млн, но не провести всю процедуру от начала до конца мы не имеем права. Это правила работы с бюджетными деньгами», — сказала Мельник.

Напомним, на сегодняшний день имущество ПАО «Строительно-монтажный трест № 14» реализуется в рамках конкурсного производства. Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб.

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