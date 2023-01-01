Максим Артамонов С начала года в бюджет Перми поступило 8,1 млрд рублей Это 16,7% от годового плана Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет по бюджету и налогам гордумы рассмотрел вопрос пополнения городской казны с начала года и вопрос изменений, которые предлагается внести в решение Пермской городской думы о бюджете на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов.

Как рассказала председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева, к апрелю этого года в городской бюджет поступило 8,1 млрд руб., или 16,7% от годового плана (48,6 млрд руб). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 1,1%.

«Кассовый план за январь-март на по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 86%, в том числе по налоговым доходам — на 72%, по неналоговым — на 123%. Наибольшее неисполнение плана сложилось по налогам по доходы физических лиц — 800 млн руб. Одна из веских причин — переход с 2023 года на единый налоговый платёж. Сейчас идёт переходный период и перестройка программного обеспечения на эти цели. По оперативным данным, которые поступили, по НДФЛ задолженность уже сократилась с 800 до 277 млн руб.», — отметила Батуева.

По неналоговым доходам на данный момент поступило 165 млн руб. от отплаты за проезд и 81 млн руб. — от продажи муниципального имущества и земельных участков. Кассовый план по безвозмездным поступлениям исполнен на 97%.

Вопросы КСП к проекту вызвали предлагаемые изменения доходов по экологии и природопользованию. В КСП посчитали излишне запланированными расходы в размере 1 млн 236 тыс. руб., том числе 964 тыс. на приобретение мебели и оргтехники для МКУ «Горзеленстрой», так как эти средства уже учтены в бюджете.

Также чиновники мэрии предложили выделить 14 млн руб. на покупку гидроподъёмника, тележек, кусторезов, оснастки, кран-борта и др.

«Не имея плана по организации деятельности Горзеленстроя с указанием потребности финансирования, невозможно оценить необходимость в дополнительных средствах», — прокомментировала Батуева.

Кроме того, проектом были запланированы необоснованные расходы в сумме 3,5 млн руб. на увлечение штатной численности МКУ «Лесхоз» и МКУ «Служба по содержанию животных без владельцев».

«В этих учреждениях имеются вакантные ставки. Соответственно, существует возможность оптимизации штатной численности», — пояснила председатель КСП Перми.

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