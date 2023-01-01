В Пермском крае расширяется действие программы «Земский доктор/фельдшер» Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства 19 апреля под председательством главы региона Дмитрия Махонина было принято решение о расширении перечня должностей медработников, имеющих право на получение выплат по федеральной программе «Земский доктор/фельдшер». Эта программа предполагает единовременные выплаты специалистам, приезжающим работать в медорганизации в сельских населенных пунктах.

Губернатор отметил, что благодаря этой мере поддержки ей в прошлом году Прикамье привлекло 147 человек в 14 территорий, в которых была напряженная ситуация с кадрами.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень доложила, что проектом постановления предлагается расширить перечень должностей медработников, имеющих право на получение единовременных компенсационных выплат в размере 750 тыс. руб. Помимо акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), такие выплаты планируется производить акушеркам и медицинским сестрам врачебных амбулаторий (ВА) и отделений общей врачебной практики (семейной медицины). Меру предложено распространить на тех специалистов, которые прибывают на работу в территории Прикамья, относящиеся к категории удаленных и труднодоступных местностей.

В 2023 году в рамках федеральной программы «Земский доктор/фельдшер» планируется привлечь к работе в медицинских учреждениях территорий Прикамья порядка 135 медработников.

Также на заседании обсудили вопрос о выделении 1, 2 млрд руб. из резервного фонда Пермского края на повышение зарплаты педагогических работников и воспитателей. Средства предложено предоставить в рамках исполнения «майских указов» президента России Владимира Путина и оказания дополнительной поддержки образовательным организациям в достижении требуемого уровня средней заработной платы.

Как отметила, и.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева, в прошлом году из краевого бюджета муниципалитетам были выделены дополнительные средства в размере 600 млн руб. на выполнение указов. В итоге в 2022 году все показатели средней заработной платы были исполнены на 100%.

Также в ходе заседания принят акт об утверждении распределения дополнительного финансирования на малокомплектные школы и детские сады на 2023 год. Отметим, критерий «малокомплектности» имеют те школы, где численность обучающихся не превышает 100 человек, а также детские сады с количеством воспитанников до 200 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.