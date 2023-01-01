Максим Артамонов Студент Политеха совместно с учёными собрал гоночный картинговый болид на электродвигателе Электрокарт почти ничем не уступает своему бензиновому конкуренту Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Студент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Артём Вашкарин вместе с учёным из вуза собрал гоночный картинговый болид на электродвигателе. Для этого они переоборудовали картинг с двигателем внутреннего сгорания на электрическую установку без изменения конструкции рамы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Евгений Генсон, электрокарт почти ничем не уступает своему бензиновому конкуренту в мощностных характеристиках. При этом не загрязняет окружающую среду, так как не выбрасывает вредных выхлопов, и в этом его главное преимущество.

«Мы постарались создать такой болид, чтобы не нужно было менять конструкцию уже существующих, а просто произвести замену мотора. Это сможет сделать любой профессиональный гонщик или механик. Для построения электрического карта учёными за основу был взят профессиональный болид класса KF2. С помощью 3D-сканирования они составили облако точек и твердотельную модель рамы болида, чтобы подобрать подходящий по размерам мотор. В итоге был выбран электродвигатель QS138 с максимальной частотой вращения 6200 оборотов в минуту, вместе с которым устанавливается электронный спидометр и орган управления», — пояснил учёный.

По словам Артёма Вашкарина, этот комплект двигателя можно установить на любой вид техники с некоторыми изменениями. Но во время работы возникла проблема с установкой мотора, поэтому была сконструирована новая деталь, которая помогла его поставить, без потери нужных параметров. Деталь сделана из стали и крепится на раме справа от пилота.

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