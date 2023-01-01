Елена Синица Бывший первый вице-премьер краевого правительства назначен и.о. руководителя федерального фонда Михаил Сюткин занял пост в фонде «Центр стратегических разработок» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший первый вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин занял пост руководителя московского фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР), на данный момент в статусе и.о. Такие данные содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

В пресс-службе фонда рассказали, что он «будет исполнять обязанности президента ЦСР до принятия каких-либо управленческих решений советом фонда, в силу устава организации», пишет «Коммерсант-Прикамье».

Поясним: ЦСР занимается разработкой и реализацией стратегии долгосрочного развития экономики РФ.









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