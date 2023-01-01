Максим Артамонов Чиновники утвердили региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры На её реализацию выделено 3,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании регионального правительства была утверждена программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая будет реализовываться в Пермском крае с 2023 по 2024 год. На эти цели выделено 3,329 млрд руб. Трансляция заседания велась ВКонтакте.

Как рассказал министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин, за два года планируется реконструировать порядка 193 км сетей.

«Это 36 объектов коммунальной инфраструктуры в 17 муниципальных образованиях Пермского края. Общий объём финансирования региональной программы на двухлетний период составляет 3,3 млрд руб., в том числе за счёт финансовой поддержки фонда развития территорий — порядка 2 млрд руб.», — пояснил чиновник.

За это время власти намерены реализовать 13 объектов теплоснабжения, 21 объект — в сфере водоснабжения и 2 объекта водоотведения (строительство очистных сооружений).

Ранее, в марте этого года, программа была рассмотрена и утверждена на заседании правительственной комиссии РФ по территориальному развитию.

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