Максим Артамонов В Госдуме предложили сделать 2-5 мая нерабочими днями Майские праздники могут продлиться с 1 по 9 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2-5 мая нерабочими днями. Таким решением будут продлены выходные в этом году.

По данным РИА Новости, Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Таким образом, майские праздники продлятся с 1 по 9 мая.

В комментарии журналистам депутат объяснил своё предложение тем, что сейчас россиянам необходимы «по-настоящему длинные выходные». потому что люди ощущают симптомы депрессии.

«Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии — рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть», — пояснил он.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о выходных днях в России с 1 по 9 мая ежегодно. Новогодние каникулы при этом предлагается сократить на четыре дня.

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