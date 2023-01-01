Пермские разработчики взяли «серебро» Нацпремии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства Проект создан для цифрового управления коммунальными ресурсами Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В Красноярске подведены итоги I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Оргкомитет рассмотрел более 200 проектов из 51 региона России. В финал вышло порядка 100 заявок. Пермский край взял «серебро» в номинации «Умное тепло», представив программно-аппаратную платформу (ПАП) «Аврора» по цифровому управлению коммунальными ресурсами (ООО «Софт-М»). Об этом рассказали в пресс-службе Министерства информационного развития Пермского края.

На выставочной экспозиции премии «Умный город» Пермский край представил стенд, на котором были продемонстрированы региональные решения по цифровизации отраслей жизни и экономики. В частности, ГИС «Умный лес», Электронная Пермская Образовательная Система, проект «Управляем вместе» и система контроля подачи ресурсов «Город на ладони». Цифровые разработки были отмечены заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константином Михайликом.

Проект пермских разработчиков направлен на увеличение надежности и качества теплоснабжения. Сейчас платформа работает в пилотном формате в Лысьве и Чусовом. Эти города оснащены автоматизированными системами учёта потребления тепловой энергии, горячего водоснабжения.

В конце прошлого года к платформе были подключены социально значимые объекты и многоквартирные дома в Новых Лядах (часть создаваемого технополиса «Новый Звёздный»).

«По итогам внедрения ПАП с 2020 года мы фиксировали снижение удельного расхода газа до 15%, а электроэнергии — на 22%. Также был разработан цифровой двойник тепловых сетей, чтобы снимать параметры сети в реальном времени, и Ситуационный центр главы города, объединяющий ресурсы — тепло, энергию, уличное освещение и обеспечение коммунальными ресурсами социально значимых объектов», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Пермский край также стал финалистом в номинации «Строительство» с АИС «Стройкомплекс», которая была введена в эксплуатацию в Пермском крае в 2020 году. Пользователями системы могут быть как органы власти, так и застройщики, подрядчики, прорабы, мастера участков. АИС «Стройкомплекс» позволяет аккумулировать всю информацию относительно строительного объекта и обеспечивает весь жизненный цикл нарушения, от выявления до полного устранения.

Организатор премии — Автономная некоммерческая организация по реализации проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства «Центр компетенций «Умный город». Премия реализуется Минцифрой РФ совместно с Минстроем РФ в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Цифровая экономика».

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