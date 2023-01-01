Максим Артамонов В Пермском крае на повышение зарплат педагогам выделят почти 1,3 млрд рублей В прошлом году на эти цели было дополнительно направлено 600 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании регионального правительства чиновники краевого минобра отчитались о выполнении показателей по средней заработной плате педагогических работников. Как сообщила заместитель министра образования Прикамья Наталья Зверева, в этом году на исполнение «майских» указов президента Путина по повышению зарплат педагогов необходимо 1 млрд 287 млн руб. Трансляция заседания велась ВКонтакте.

Чиновница пояснила, что в прошлом году средняя заработная плата педагогических работников в дошкольном образовании составила 38,5, тыс. руб., а в школах — 42,8 тыс. руб. (без учёта классного руководства). В прошлом году на эти цели было направлено дополнительно 600 млн руб.

«Чтобы в этом году выполнить показатели по заработной плате, нам необходимо 1 млрд 287 млн руб., что позволит увеличить норматив в школах на 6,3%, а в детских садах — на 5,8%», — пояснила Зверева.

Заместитель министра образования Пермского края также рассказала о необходимых средствах для малокомплектных школ и детских садов.

«Малокомплектные — это школы и филиалы школ численностью учащихся менее 100 человек и детсады численностью воспитанников менее 200 человек. В прошлом году на эти цели из бюджета Пермского края было выделено 692 млн руб. В этом году необходимо 752 млн руб., что на 8,7% больше уровня прошлого года», — рассказала чиновница.

Оба проекта решения были поддержаны.

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