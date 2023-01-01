В России проводится неделя популяризации донорства крови Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Недельная акция приурочена к Национальному дню донора в России, который ежегодно, с 2007 года, отмечается в нашей стране и посвящён всем донорам крови, врачам и медсёстрам, работающим в пунктах переливания.

Донорство — это исключительная возможность подарить свою кровь незнакомому человеку, который в ней нуждается, и спасти его жизнь. А также получить от государства регламентированные меры социальной поддержки. Отметим, что, согласно ст. 22 ФЗ «О донорстве крови и её компонентов», в день сдачи крови или её компонентов донор, безвозмездно сдавший кровь, обеспечивается бесплатным питанием за счёт организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской крови и её компонентов.

Донору, безвозмездно сдавшему кровь в течение года в объёме, равном двум максимально допустимым дозам крови и(или) её компонентов, предоставляется право на первоочередное приобретение по месту работы или учёбы льготных путёвок на санаторно-курортное лечение.

Трудовой кодекс РФ в ст. 186 предусматривает гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и её компонентов. В день сдачи крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы.

Инициативные граждане, систематически сдающие безвозмездно кровь и(или) её компоненты, могут быть награждены нагрудным знаком «Почётный донор России». Размер ежегодной денежной выплаты почётным донорам в 2023 году составляет 16 578,10 руб.

Напомним, пожертвованная кровь используется при сложных операциях или родах, кровотечениях, тяжёлых травмах, ожогах и других заболеваниях. Кровь одного донора разделяется на компоненты и благодаря этому может спасти жизнь 4-5 пациентам. Искусственной альтернативы компонентам крови на данный момент не существует. Поэтому так важно каждому здоровому человеку подумать о том, чтобы встать в ряды доноров, поскольку донорство крови — невероятно важный вид благотворительности.

В Перми приём доноров осуществляется на Пермской краевой станции переливания крови по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 54 в двух форматах — по записи и без записи. Запись на донацию можно осуществить через Госуслуги и по тел. 8 (342) 282-53-21. Приём доноров определённых групп и резусов может быть ограничен исходя из потребности Службы крови.

Например, до 19 апреля включительно приёма доноров со второй положительной группой крови нет. Актуальную информацию по донорству в Пермском крае можно получать в группе ВКонтакте Пермской краевой станции переливания крови.

Также сдать кровь можно в рамках выездных дней донора, которые организуются по графику.

В Пермском крае функционируют следующие отделения и станции переливания крови:

— Кунгурский филиал ГБУЗ «ПКСПК» (Кунгур, ул. Красногвардейцев, 45г);

— ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Вагнера» (отделение переливания крови, Березники, ул. Ленина, 22а).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.