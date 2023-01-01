Алёна Бронникова В Перми изменился порядок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства Сократились сроки, выделяемые на общественные обсуждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми внесла изменения в положение о порядке проведения публичных слушаний и общественных обсуждений. Корректировки к документу на основании федерального законодательства перечислила начальник городского департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству 19 апреля.

Предложенный администрацией Перми проект устанавливает возможность образования земельного участка под многоквартирными домами в соответствии со схемой участка, на котором расположен такой дом. Подготовкой схемы его расположения занимаются уполномоченные органы государственной власти или местного самоуправления. Утверждение происходит после обсуждения на публичных слушаниях. Мария Норова добавила, что до этого образование участка возможно было исключительно на основании проекта межевания.

Организатор публичных слушаний будет обязан уведомлять о мероприятии правообладателей смежных земельных участков с рассматриваемым на обсуждении. Согласно проекту, проводиться оно будет не только в помещениях администрации, но и находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений. Документ исключает слово «распространение» в связи с соответствующим федеральным законом. Сроки проведения публичных слушаний и общественных обсуждений ранее был установлен сроком не менее 30 дней, сейчас его ограничили одним месяцем.

Проект поддержали все депутаты. Ранее документ был рассмотрена на заседании комиссии по ПЗЗ.





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