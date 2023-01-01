Елена Синица За год из Пермского края в зону СВО было отправлено свыше 960 тонн гуманитарных грузов Машины с ними отправляются каждую неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным за 2022 год, из Пермского края в зону специальной военной операции было направлено свыше 960 тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

За минувший год было рассортировано свыше 19 тыс. коробок с гуманитарной помощью. Это более 964 тонн грузов. Машины с ними отправляются каждую неделю, говорят в правительстве.

Все грузы сначала отправляются в склады Гуманитарного центра Прикамья. Этот центр был открыт в 2022 году по инициативе поискового отряда имени Ирины Бухановой.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.