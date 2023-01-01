Елена Синица
Завершены поиски пропавшего в Кизеле 15-летнего подростка
Он ушёл из дома 16 апреля
В Пермском крае поисковые отряды объявили о завершении поиска 15-летнего подростка из Кизела. Как сообщают волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт", молодого человека нашли мёртвым.
«Найден, погиб, приносим соболезнования родным и близким», - приводит слова поисковиков ВЕТТА.
Какие-либо подробности на данный момент не приводятся.
Напомним, молодой человек ушел из дома в Кизеле 16 апреля, но так и не вернулся домой. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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