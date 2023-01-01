Елена Синица Завершены поиски пропавшего в Кизеле 15-летнего подростка Он ушёл из дома 16 апреля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае поисковые отряды объявили о завершении поиска 15-летнего подростка из Кизела. Как сообщают волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт", молодого человека нашли мёртвым.

«Найден, погиб, приносим соболезнования родным и близким», - приводит слова поисковиков ВЕТТА.

Какие-либо подробности на данный момент не приводятся.

Напомним, молодой человек ушел из дома в Кизеле 16 апреля, но так и не вернулся домой. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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