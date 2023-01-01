Максим Артамонов Гражданка США Татьяна Дубнова ищет в Пермском крае родственников своего деда Женщина уехала из России 30 лет назад Поделиться Твитнуть

Александр Ильич Коньшин / Фото: "Парма-Новости"

Жительница Сан-Франциско, 58-летняя Татьяна Дубнова, переехавшая 30 лет назад в США, ищет родственников деда, Александра Ильича Коньшина, который жил в Кудымкаре.

Как сообщает местная газета «Парма Новости», в редакцию которой обратилась Татьяна, её дед Александр Ильич родился в 1914 году, а умер в 1950-м. У него было две сестры, Клавдия и Ольга, которые жили в Кудымкаре. У Александра Коньшина были внебрачные дети, и теперь Татьяна ищет и их контакты.

По её словам, часть родственников переехала в Пермь или дальше. Например, дочь Александра Ильича от первого брака Светлана жила в Перми и работала в пединституте. У сестры Клавдии было минимум два сына. Старший был военным, жил в Ленинграде в конце 1960-х. Также известно, что дочь Ольги, сестры Александра Коньшина, жила в Алтайском крае.

«Моему папе, Александру Александровичу Коньшину, почти 80 лет. Папа уехал учиться в Пермь, потом в Сыктывкар, а сейчас мы все с 1993 года живём в США», — рассказала Татьяна.

В Россию Татьяна приезжает дважды в год. Три её дочери ездят с ней. Но вернуться в Россию она не может, потому что в США у неё живут родители и нужно поднимать детей.

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