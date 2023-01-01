Максим Артамонов Группа «Наив» отменила свой концерт в Перми Он должен был пройти 7 июля Поделиться Твитнуть

Фото: Жанна Русакова

В Перми отменён концерт группы «Наив», запланированный на 7 июля. Возврат бумажных билетов будет осуществляться по месту приобретения. Об этом организаторы концерта сообщили ВКонтакте и принесли извинения за доставленные неудобства.

«Возврат денежных средств за электронные билеты осуществляется только на банковскую карту, с которой была произведена оплата заказа. Сроки зачисления денежных средств на карту зависят от условий платёжных операция банка-эмитента, как правило, этот срок составляет от 3 до 30 рабочих дней», — говорится в сообщении.

Что послужило причиной такого решения, не сообщается. Однако отмена концерта в Перми произошла на фоне высказывания солиста группы Александра Иванова (Чача) на концерте в Москве 15 апреля. В этот день он вышел на сцену в футболке с надписью «Маша Москалёва» и высказался в поддержку семьи школьницы, у которой осудили отца по статье о дискредитации российской армии. Мужчину приговорили к двум годам колонии. Иванов обратился к поклонникам и призвал их больше узнать об этом деле.

Впоследствии коллектив группы сообщил, что переносит свой концерт, запланированный на 19 апреля в Санкт-Петербурге, на весну 2024 года. Тогда сообщалось, что новая дата выступления будет озвучена позже. Все приобретённые билеты действительны и не требуют обмена. А ещё в апреле группа отменяла свои концерты в Ярославле и Череповце.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.