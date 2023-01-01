Елена Синица До 1 июня депутаты краевого парламента опубликуют сведения о доходах в обобщённом виде Законопроект рассмотрят на апрельском пленарном заседании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сведения о доходах краевых парламентариев будут опубликованы в обобщённом виде. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пермского края в своём телеграм-канале.

Поясняется, что норма о публикации сведений депутатов о доходах в обобщённом виде будет действовать уже в рамках декларационной кампании этого года. Информация появится на сайте ЗС до 1 июня.

В ведомстве добавили, что на сегодня все депутаты ведомства, в соответствии с законодательством, предоставили свои декларации в срок, до 1 апреля. Законопроект планируется рассмотреть на апрельском заседании краевого парламента в двух чтениях.





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