Елена Синица «Аэрофлот» с 1 июня начнёт летать из Перми в Сочи ежедневно Время в пути — 4 часа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июня будет ежедневно летать из пермского аэропорта Большое Савино в Сочи. В целом авиакомпания увеличивает частоту собственных рейсов в Сочи из 12 городов России. Об этом пишет ВЕТТА.

«Аэрофлот» активно развивает сеть маршрутов к популярным местам отдыха. За счёт увеличения частоты рейсов авиакомпания предоставит своим пассажирам больше возможностей для комфортных прямых перелётов на побережье Черного моря в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул», — сообщили в авиакомпании.

На данный момент авиакомпания летает по этому направлению три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 4 часа.

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