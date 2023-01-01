Максим Артамонов В Перми 18 апреля отключат светофоры на двух перекрёстках в центре города На объектах будут проводиться профилактические работы Поделиться Твитнуть

Завтра, 18 апреля, с 08:00 до 19:00 будут отключены светофоры на двух перекрёстках: ул. Ленина — ул. Плеханова и ул. Ленина — ул. Толмачёва. Как пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья, это связано с профилактическими работами, которые проводят Камские электросети.

В ведомстве призывают водителей быть внимательными, снижать скорость перед перекрёстками и руководствоваться Правилами дорожного движения

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