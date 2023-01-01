Максим Артамонов В Пермском крае завершились поиски 6-летней девочки Она пропала 15 апреля Поделиться Твитнуть

В Лысьве найдена живой и здоровой 6-летняя девочка, которая вечером 15 апреля вышла из дома своих родственников и исчезла. После пропажи ребёнка её семья написала заявление в полицию.

На следующий день после пропажи, 16 апреля, тётя девочки позвонила корреспонденту perm.aif.ru и сообщила, что девочка жива и здорова. Как выяснилось, одна из подруг мамы девочки забрала ребёнка к себе, но не сказала об этом родителям.

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