Елена Синица В Пермском крае с 13 апреля не могут найти 52-летнего мужчину Пропавший — житель Кунгура Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае ведутся поиски 52-летнего Юрия Рахматова. Об этом рассказали волонтёры поискового отряда «Регион59» в своих социальных сетях.

Сообщается, что 13 апреля 2023 года он ушёл из дома по адресу: ул. Попкова, Кунгур. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Из примет мужчины в отряде называют рост 180 см, среднее телосложение, волосы тёмные с проседью. В тот день был одет в тёмную куртку, чёрные джинсы и ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, просят обратиться в правоохранительные органы.

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