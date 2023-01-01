Алёна Бронникова Около 80 многоквартирных домов Перми останутся без воды на этой неделе Плановое отключение произойдёт с 17 по 23 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в ближайшую неделю с 17 по 23 апреля в нескольких районах города произойдут плановые работы на сетях водоснабжения. Из-за этого почти в 80 многоквартирных домах вода будет отключена полностью, или снизится давление её подачи. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

В Свердловском районе для производства замены задвижки будет отключена вода 17 апреля с 9:30 до 19:30 ул. Елькина, 8а (левый ввод), 14, 43, 45, 47, 49, ул. Краснофлотская, 29а, 30б (правый ввод), 31. Для ремонтно-восстановительных работ на сутки будет отключена вода 22 апреля в 18:00 по следующим адресам: ул. Васильева, 7а, 9, 13, 17, ул. Весенняя,3, 4, 5, 6, ул. Гатауллина, 20, 27, 29, ул. Куйбышева, 118, 118б, 126, 126а, 140 и 140а, ул. Лодыгина, 1, ул. Лукоянова, 19, ул. Новосибирская, 24, 26, ул. Сергинская, 38а, ул. Хлебозаводская, 22. Пониженное давление будет наблюдаться в микрорайоне Крохалева на участке, ограниченном ул. Васильева, Куйбышева, Лодыгина, Таборская.

В Мотовилихинском районе «Т Плюс» будет проводить ремонт на ЦТП в первой половине дня 18 апреля с 9:00 до 13:00 на ул. КИМ, 99а. Вода будет полностью отключена на это время. Для ремонтных работ на сети 22 апреля с 10:00 до 19:00 отключат воду на ул. Добролюбова 2а, 4а, ул. Тургенева 18, 18/1, 29, 31, 33 (+ЦТП), 33а, 35, 35а, 35Б. Пониженное давление в это время могут наблюдать жители домов по ул. Добролюбова 2, 46, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24, ул. Макаренко 14а, 12Б и по ул. Тургенева 27, 33Д (правый ввод).

Без воды в Индустриальном районе 18 апреля с 9:00 до 13:30 останутся дома по ул. Баумана, 24, 24а, 25, 31, 33, ул. Братьев Игнатовых, 3, 7, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а и в доме по Шоссе Космонавтов, 141.

У жителей Ленинского района первые отключения воды произойдут 19 апреля с 10:00 до 19:00 в домах на ул. Советской, 46 и 47б (левый ввод). Затем 20 апреля с 10:00 до 19:00 — на ул. Куйбышева 14 (левый ввод), ул. Ленина, 45, ул. Окулова, 73, 75 и на ул. Петропавловской, 52 (правый ввод), 53, 55, 55а.

В Орджоникидзевском районе из-за работ по замене задвижки 19 апреля с 10:00 до 19:00 отключат воду на ул. Бенгальской, 18, 20, ул. Звенигородской, 2, 3. Замена задвижки диаметром 10 см будет проводиться 21 апреля с 9:00 до 19:00 часов, в связи с чем вода будет отсутствовать по ул. Ольховская, в домах 2 к. 1 и 2ж.

Часть домов в Дзержинском районе останется без воды на сутки с 10:00 21 апреля до 10:00 22 апреля по ул. ул. Переселенческая 102,104 (правый ввод) и ул. Углеуральская 27. В этот период на этом участке будет проводиться врезка вновь построенного водопровода.

«Новогор» обращает внимание на то, что отключение воды является необходимым требованием для технологического процесса и напоминает заранее позаботиться о запасе воды.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.