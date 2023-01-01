Алёна Бронникова У жителя Пермского края арестовали имущество на 2 млн рублей Мужчина накопил долги за неуплату налогов Поделиться Твитнуть

Предоставлено Сергеем Богуславским

В Березниках судебные приставы наложили арест на контейнерную площадку, хозяин которой накопил долги по разным категориям на 700 тыс. руб. Предварительная стоимость его имущества оценена в 2 млн руб.

По информации местного отдела службы судебных приставов, житель Березников длительное время не выплачивал налоги и штрафы. Основную сумму долга составили денежные взыскания в пользу управления земельных и имущественных отношений мэрии Березников. Мужчина не платил за пользование участком по ул. Березниковской, 121, где была размещена контейнерная площадка. За это суд постановил выплатить необходимую сумму администрации с учётом процентов.

Должник не исполнил требование судьи в течение положенного срока, и приставы наложили арест на принадлежащую ему недвижимость.

«После оценки специалиста площадка будет выставлена на торги. Вырученные от ее продажи денежные средства будут направлены на погашение задолженности», — сообщает пресс-служба краевого управления службы судебных приставов.

В прошлом году судебные приставы произвели 3255 арестов на имущество пермяков за долги по налогам. Общая сумма долгов за 2022 год составила более 274 млн руб.





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