Елена Синица В Перми молодой человек залез на светофор и делал пошлые движения на фоне церкви Это произошло 14 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Пермь

В социальных сетях появилось видео, как молодой человек залезает на светофор, начиная на нём делать пошлые движения тазом. Ролик опубликовали в телеграм-канале «ЧП Пермь».

«Сейчас сниму на фоне церкви, ты вообще [сумасшедший]», — говорит за кадром другой молодой человек, ведущий съёмку.

Судя по всему, происходящее снято около около Храма во имя великомученика Георгия Победоносца возле пермского Института сердца 14 апреля, уточняет «Рифей».

Комментаторы отмечают, что скоро могут появиться видеозаписи с извинениями.

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