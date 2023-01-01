Елена Синица В апреле жители Прикамья смогут увидеть звездный дождь Максимум метеорного потока придется на ночь с 22 на 23 апреля Поделиться Твитнуть

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С 16 по 25 апреля в Пермском крае можно будет наблюдать ежегодное астрономическое явление — метеорный поток Лириды. Об этом сообщает пресс-служба Пермского планетария.

Как рассказали специалисты, максимум метеорного потока придется на 22 апреля с 23:50. Его скорость на пике может составить около 20 метеоров в час.

«Создается остаточным материалом кометы C/1861 G1 Тэтчэр, открытой в 1861 году. Проходит ежегодно 16-25 апреля и достигает максимума с ночи 22-гo на утро 2З-гo», — говорят в планетарии.

Также известно, что иногда эти метеоры могут оставить яркие следы, которые застывают в небе, хоть и на несколько секунд. Если вы хотите понаблюдать за этим явлением, то стоит уехать подальше от города, смотреть в восточную сторону неба на созвездие Лира, яркая звезда Вега.

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