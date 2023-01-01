Елена Синица Фигурист Илья Авербух стал режиссером летнего фестиваля к юбилею Перми Фестиваль будет проходить с июня по август Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российский фигурист Илья Авербух стал главным режиссером летнего фестиваля к 300-летию Перми.

Как рассказал Илья Авербух в разговоре с «Коммерсантъ-Прикамье», к работе над фестивалем его пригласила председатель регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина.

Кроме этого, он рассказал, что встречался с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

«Он произвел на меня яркое впечатление: молодой, активный человек, постоянно думающий о развитии региона. И я загорелся его идеями, зарядился энергией и сразу включился в работу над фестивалем. В ближайшие три месяца мы будем активно заниматься этим проектом», — сказал Авербух.

Кроме этого, он добавил, что от названия фестиваля «Белые ночи» было принято решение отказаться ввиду ассоциации с Санкт-Петербургом. Сейчас название фестиваля — «Город встреч». Его проведение запланировано с июля по август.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.