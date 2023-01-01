Максим Артамонов Пермская телебашня 17 апреля окрасится алыми огнями Это будет сделано в поддержку людей с редкой болезнью крови Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На следующей неделе, 17 апреля, с 21:00 до 00:00 силуэт телебашни на улице Крупской осветят алые огни архитектурной подсветки. Таким образом Пермский филиал РТРС примет участие в социальной акции «Освети красным», приуроченной ко Всемирному дню гемофилии. Об этом сообщили в филиале Пермского радиотелевизионного передающего центра.

Инициатором выступила благотворительная общественная организация инвалидов «Всероссийское общество гемофилии».

Гемофилия — это редкая наследственная болезнь, при которой нарушена свертываемость крови. Пока она неизлечима и требует пожизненной терапии.

Акцию «Освети красным» поддержат филиалы РТРС по всей стране. В ней примут участие Ростов-на-Дону, Якутск, Пенза, Челябинск, Ярославль, Самара, Нальчик, Саранск, Оренбург, Саратов и другие города.

Тематическая подсветка также будет приурочена к Национальному дню донора, который отмечается 20 апреля.

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