Максим Артамонов В Пермском крае 17 апреля в нескольких городах отключат вещание теле- и радиоканалов На телерадиосети будет проводиться профилактика Поделиться Твитнуть

Фото: филиал Пермского радиотелевизионного передающего центра

В понедельник, 17 апреля, в Перми, Березниках, Соликамске и Кудымкаре приостановят вещание теле- и радиоканалов в связи с ежегодными планово-профилактическими работами на передающих станциях краевой сети цифрового вещания. Об этом сообщили в филиале Пермского радиотелевизионного передающего центра.

В Перми на главной телебашне на улице Крупской профилактика будет проведена 17 апреля с 4:00 до 13:00. В эти часы телеканалы обоих мультиплексов будут транслироваться с пониженной мощностью.

В этот день также приостанавливается вещание радиостанций «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России», радио «Альфа», «Наше Радио», радио Sputnik и «Эхо М», «Пилот FM», радио Maximum, «Европа Плюс», радио «Вера», радио «Книга», «Радио 7», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Хит FM», радио «Звезда», «Дети FM», радио Energy, «Юмор FM», «Авторадио», Relax FM, Comedy Radio, «Новое Радио», «ПИ FM» и Like FM.

С 4:00 до 13:00 профилактические работы пройдут на телевышках в Березниках, Соликамске и Ёгве, которая обеспечивает телерадиовещание в Кудымкаре. Соответственно, будет приостановлено вещание цифровых эфирных и аналоговых телеканалов в этих городах.

На телевышках в селе Ошья и деревне Маховляне профилактика пройдёт 17 апреля с 12:00 до 18:00. Вещание приостановят телеканалы обоих мультиплексов.

Во время профилактики на экранах телевизоров появится надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме, отметили в филиале Пермского радиотелевизионного передающего центра.

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