Алёна Бронникова
В Пермском крае оказался завален вход в крупнейшую в России пещеру для дайвинга
К разбору завала готовится техника
Вход в Ординскую пещеру в Пермском крае оказался под завалами. Об этом стало известно 13 апреля, сообщает портал Properm со ссылкой на местных жителей.
Самая протяжённая в России гипсовая подводная пещера является одной из крупнейших гипсовых пещер в мире, её длина — 935 м. К изучению этого редкостного природного феномена приступили в 2002 году представители пермского дайвинг-центра. С тех пор она привлекает огромное количество любителей этого вида спорта.
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