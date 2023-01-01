Алёна Бронникова В Пермском крае оказался завален вход в крупнейшую в России пещеру для дайвинга К разбору завала готовится техника Поделиться Твитнуть

Ординская подводная пещера притягивает дайверов

РА «Стиль-МГ»

Вход в Ординскую пещеру в Пермском крае оказался под завалами. Об этом стало известно 13 апреля, сообщает портал Properm со ссылкой на местных жителей.

По информации СМИ, перекрывшие путь в пещеру камни обвалились исключительно по природным причинам. Для восстановления доступа готовится техника, пока работы осложняются положением входного грота. Он находится на южном склоне Казаковской горы со стороны реки Кунгур, его размеры составляют 5 м в ширину и 2 м в длину.

Самая протяжённая в России гипсовая подводная пещера является одной из крупнейших гипсовых пещер в мире, её длина — 935 м. К изучению этого редкостного природного феномена приступили в 2002 году представители пермского дайвинг-центра. С тех пор она привлекает огромное количество любителей этого вида спорта.





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