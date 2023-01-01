Елена Синица На улице Екатерининской в Перми ограничат движение транспорта с 17 апреля Будут вестись работы по строительству объекта инженерной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 17 по 28 апреля в Перми на участке ул. Екатерининской ограничат движение. Речь идёт об участке между улицами Парковой и Клименко в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проехать нельзя будет по крайней правой полосе дороги, проезд возможен по двум полосам. На этом участке будут заниматься строительством объекта инженерной инфраструктуры.

Работы будет выполнять ООО «ТехСтрой». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо заранее выбирать маршрут следования.









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